Así fueron los últimos minutos de vida de Benito Castro

Hace un par de meses, el mundo del espectáculo quedó impactado por el repentino fallecimiento de Benito Castro, quien perdió la vida a consecuencia de una caída en su casa, cuando estaba listo para ir a cumplir un compromiso de trabajo.

El golpe fue tan fuerte para Benito Castro, que tuvo complicaciones en sus cabeza, pulmones y pérdida de sangre, lo que complicó su estado de salud, del cual ya no pudo recuperarse.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

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¿Cómo fueron los últimos momentos de Benito Castro?

Por primera ocasión, luego del complicado momento que representó la muerte de Benito Castro, Debbie Castro, hija del actor y comediante, decidió hablar sobre los últimos instantes de su padre.

En una entrevista que la joven otorgó a Matilde Obregón, reveló que Benito Castro no estuvo del mejor humor, durante el traslado al hospital en ambulancia.

Seguía consciente en el hospital, pero con pésimo humor porque le dolía muchísimo. Los hermanos Castro en general solían decir que no eran de mecha corta, eran sin mecha. Eran muy nobles, pero se prendían así. Me dio mucha ternura que igual en el hospital con las doctoras se portó difícil. Obviamente le dolía muchísimo, fue muy valiente

La joven reveló las dos preocupaciones de su padre, quien no estaba prestando mucha atención a su caída, únicamente tenía cabeza para su trabajo y el cuidado de sus mascotas.

Cuando salió de la casa en la ambulancia, le dijo a Paty, quien cuidaba la casa, que cuidara a sus perras; tenía una gran conexión con ellos. Esas eran sus mayores preocupaciones: el trabajo y sus animales

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Recordemos que Benito Castro, estaba preparando su regreso a la pantalla chica, donde a lo largo de su carrera tuvo grandes triunfos que le dieron muchas satisfacciones en su vida.