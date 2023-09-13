Así fue como se vivió el último adiós al gran actor Benito Castro

Con música, aplausos y rodeado de su familia y sus seres queridos, así se le dio el último adiós a Benito Castro, quien falleció a los 77 años de edad, tras haber sufrido un accidente en su casa.

El percance fue eso de las 7:30, yo llegué antes de la ambulancia, llegué lo más rápido que pude, lo encontró la señora que nos ayuda, cuando llegamos al hospital, todo se fue deteriorando muy rápido, las costillas, el problema fueron las costillas, recibió un impacto muy fuerte, aunado a la edad no ayudó mucho, perdió bastante sangre y esto hizo que bajara mucho su presión y ya no resistió

Les agradecemos mucho, mi mamá les agradece mucho, también estar aquí, es un momento muy difícil, pero hay que despedir a mi papá como se merece, bienvenidos que esto sea una gran fiesta y una gran despedida

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A pesar del dolor que embargaba a la familia, Benito quería ser recordado con la misma alegría que trató de transmitir en vida.

No queríamos como que ponerlo de negro ni nada, es algo muy relajado, mi hija me pidió un saco rosa, una camisa blanca. Se va a enterrar en el mismo panteón donde están sus papás, es panteón jardín

¿Qué famosos fueron a despedir a Benito Castro?

Con gran dolor, Daniela Castro llegó a la funeraria, donde se velaban los restos de su tío Benito Castro, y sin poder contener las lágrimas, nos compartió su sentir.

Muy complicado, muy doloroso, está junto a todos sus hermanos, junto a sus padres, Benito era mi tío, y lo único que les puedo decir, es que los hermanos Castro han dejado un legado importantísimo, creo que nunca en la vida se podrá repetir

Tras mucho tiempo de distanciamiento, la actriz comentó que pudo reconciliarse con su tío, hace un par de años.

No, recientemente no. Por supuesto, que nos reencontramos y por supuesto que lo llevó y para mi es una pérdida muy significativa, porque también acabo de perder a mi papá hace un año y medio…

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Carlos Bonavides, expresó su tristeza y el vacío que le dejó perder a un amigo con quien seguía trabajando en dos obras de teatro.

Se va un hermano más de nuestra generación y lo lamentamos profundamente, es un shock para nosotros, se nos va un familiar, un hermano, un hombre grande, un hombre agradecido con la vida, un hombre que se merece que lo llevemos en el corazón

Rafael Inclán, recordó a su gran amigo, quien fue fundamental en la comedia mexicana por años.