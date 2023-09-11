¿De qué murió el actor y cantante Benito Castro?

Lamentablemente, la tarde de este lunes Pati Chapoy confirmó el triste fallecimiento de Benito Castro, quien a sus 77 años estaba trabajando en una obra de teatro y tenía varios proyectos en puerta.

Su sobrino Michel Castro Mazas, fue el primero en confirmar la noticia por medio de sus redes sociales, donde colocó el siguiente mensaje:

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Lamentable y triste noticia: acaba de fallecer mi tío Benito Castro, el último que quedaba de mi gran familia Castro. Estamos nuevamente de luto y terriblemente consternados que en la paz de Dios descanse mi querido y amado tío Benito Castro

¿De qué murió Benito Castro?

El actor había estado el fin de semana en Los Ángeles, Estados Unidos, donde presentó una obra de teatro, la cual está bajo la producción de Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba.

Benito Castro, volvió a México, porque tenía una importante cita de trabajo, ya que lo habían invitado a formar parte de un nuevo programa. Sin embargo, durante las primeras horas del día, sufrió una caída de las escaleras, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital, donde lamentablemente, perdió la vida.

La información fue confirmada por su sobrina, quien en exclusiva para Ventaneando, habló del triste accidente de Benito Castro.