Hijo de Madonna come de la basura y da clases de guitarra para sobrevivir

No, señoras y señores; no se trata de un episodio de la clínica de emociones. En una reciente entrevista, el hijo de Madonna reveló que come lo que encuentra en la basura y que da clases de guitarra para sobrevivir. ¿Será cierta la declaración de David Banda? Aquí la información.

¿Quién es David Banda, el hijo de Madonna que come de la basura?

Se ha vuelto tendencia una entrevista que The Sun le realizó a David Banda, hijo adoptivo de Madonna. Muy diferente a lo que todos habríamos pensado, el chico de 18 años estaría viviendo una auténtica pesadilla. Al menos así lo aseguró para el medio británico, pues según él, para sobrevivir, da clases de guitarra online y busca comida de la basura.

No estoy solo. Tengo a mi novia. Es hermoso vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura. Es divertido ser joven.

Afortunadamente (para David) el hijo de Madonna no se siente solo, pues cuenta con el soporte y la compañía de su novia. Se dice que el joven tendría una relación amorosa con la modelo colombiana María Atuesta, de 21 años. ¿A poco no es una historia digna de Acércate a Rocío?

Recientemente esta historia ha dado un giro ‘positivo’, pues David Banda se habría retractado en sus redes sociales sobre sus declaraciones desgarradoras. Más de cincuenta mil seguidores tuvieron la oportunidad de ver en una historia de Instagram el mensaje con el que buscaría ‘aclarar’ las cosas y no dejar ‘tan mal parada’ a su santa madre.

Para aclarar las cosas, estoy muy contento con mi vida. A todos los interesados. Mi madre me apoya mucho. Estoy muy feliz con mi vida, y no vivo en la calle muriéndome de hambre... Todo está bien.



Es entonces cuando surgen algunas teorías. Por un lado, algunos usuarios en redes sociales aseguran que habría bastado una llamada de Madonna para que el joven tratara de relajar la situación. Otros tantos creen que se trató de una declaración para llamar la atención de su madre. Cabe mencionar que Madonna siempre se ha mostrado como una madre amorosa con sus seis hijos: Lourdes, Rocco, David, Mercy y las gemelas Estere y Stella. ¿Se imaginan a Madonna y a sus seis hijos en la clínica de emociones?