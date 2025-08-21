Esto se gasta en la lista de útiles en México, según la inteligencia artificial

Aunque aún hay un par de semanas disponibles para disfrutar de las vacaciones, el tiempo comienza a terminarse, por lo que es momento de adquirir los elementos de la lista de útiles, material escolar que será de gran utilidad para los jóvenes estudiantes, permitiéndoles poder adquirir todos los conocimientos que ellos requieran.

Sin embargo, para ciertas familias es una importante inversión que deben hacer. Por esa razón, consultamos con la IA para que nos dijera cuánto se invierte en la adquisición de las libretas en México, un monto que seguramente te sorprenderá.

¡Se busca! Malinche, el musical de Nacho Cano, abre casting para el papel de Hernán Cortés TV Azteca [VIDEO] Dani Rosado, quien ha llevado el papel de Hernán Cortés en Malinche, el musical de Nacho Cano, anunció el casting para relevarlo en el protagónico. ¡Toma nota!

¿Cuándo es el regreso a clases del ciclo 2025-2026?

Es importante que comiences a comprar todo lo necesario para la lista de útiles, puesto que ya se aproxima la fecha en que los jóvenes regresaran a las escuelas en México. Para los niveles básicos, en el calendario oficial de la SEP se contempla para el lunes 1 de septiembre, fecha en que todos deberán estar listos para iniciar las clases.

Es fundamental que los padres de familia comiencen a adquirir todo, puesto que conforme se acerque la fecha, los establecimientos se llenarán notablemente, haciendo que el proceso sea más cansado y pesado. Tomate tu tiempo para que puedas obtener todo y evites realizar compras de emergencia.

¿Cuál es el gasto promedio de útiles?

Al consultar con la IA de ChatGPT, desde un inicio comentó que el monto que se invierte, se verá afectado por múltiples factores, que van desde el gasto promedio que se hace en las familias, el nivel de estudios y el valor total del mercado.

Aun así fue capaz de otorgarnos un aproximado. Explica que para la lista de útiles escolares, se estaría gastando un aproximado de hasta 3 mil 386 pesos. Pero eso no es todo, puesto que explica que a dicho monto, también se le invierte en la compra de uniformes, calzados, cuotas escolares y artículos de limpieza que suelen pedirse.

Por lo tanto, al agregar dichos factores, el monto a pagar por estudiante, es superior a los 10 mil pesos, siendo una inversión importante para ciertas familias en México, según datos de la IA. Puesto que el joven estudiante al subir de nivel estudiantil, los pagos pueden aumentar.

Dentro de sus conclusiones, menciona que el mercado de la venta de material escolar, durante las fechas previas al regreso a clases, tiene una derrama económica importante, que suma más de los 36 mil millones de pesos.