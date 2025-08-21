¿Nueva canción de Gussy Lau es dedicada a su ex Ángela Aguilar? Esto dice la letra

El nombre de Ángela Aguilar ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales en los últimos días. Y más allá de las constantes polémicas que ha generado a raíz de sus declaraciones, ahora esta situación guarda relación con el nuevo material discográfico que su ex, Gussy Lau, está a punto de estrenar.

Para poner un poco de contexto, vale mencionar que Gussy Lau y Ángela Aguilar sostuvieron una relación amorosa en el pasado, misma que no llegó a buenos frutos, pero que aún es recordada por los fanáticos de ambos cantantes. Ahora, se dice que la nueva canción de este sería una clara referencia a la hija de Pepe Aguilar.

¿Gussy Lau le dedicó una canción a Ángela Aguilar?

Será este jueves 21 de agosto cuando Gussy Lau estrene oficialmente la canción titulada “Qué Ganas”, misma que realizó en colaboración con Giovanny Ayala. El título podría hacer referencia a lo que el compositor vivió en relaciones del pasado, aunque es la letra la cual ha acaparado por completo las miradas.

Lo anterior se debe a algunas teorías que han surgido en las redes sociales, mismas que señalan que “Qué Ganas” pudo ser escrita en referencia a lo que Gussy Lau vivió junto a Ángela Aguilar. No obstante, si bien la teoría ha ganado algunos adeptos, cabe mencionar que, ahora mismo, ambos cantantes se encuentran casados con sus respectivas parejas.

Pese a lo anterior, vale decir que la nueva canción de Gussy Lau hace referencia a la lucha interna que una persona enfrenta después de terminar una relación amorosa. Por tal motivo, la frase que más haría referencia a su etapa con Ángela Aguilar es la siguiente: “Qué ganas de marcarle a mi ex, quítenme el cel de una vez porque voy a arrepentirme. Qué ganas de tomar, pero su mano, porque andando bueno y sano ni en pintura la quiero ver”.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre esta nueva canción?

Cabe mencionar que, al momento de esta nota, ni Ángela Aguilar o alguien de su círculo cercano ha confirmado que esta canción es una dedicatoria hacia su persona. En ese sentido, vale decir que su matrimonio con Christian Nodal, pese a los constantes rumores de separación, sigue firme de acuerdo con sus últimas fotografías.