Hijo de Ramón Valdés presentó un libro sobre la vida de su padre.

Este lunes tuvimos como invitado a Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, quien nos presentó su libro basado en la vida y obra de su padre, desde los matrimonios, hijos y vivencias del actor.

Es un placer estar aquí con ustedes, narro la vida de mi papá como ser humano, como cualquiera de nosotros, conviví 28 años, del segundo matrimonio, de las hermanas Julián, de ese matrimonio somos Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selena

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El libro está enfocado a esa época de la vida de mi papá, mi mamá, mis hermanas, obviamente, me voy al pasado, a los años 1800, porque narro a mi bisabuelo, los abuelos de mi papá… En Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez influyó de manera impresionante y uno de los capítulos es Ciudad Juárez y su fuerte influencia, el tono de hablar, los dichos, las palabras; entonces, todo eso está incluido, obviamente el asunto del cigarro que tristemente le dañó su cuerpo

El escrito reveló uno de los últimos momentos que vivió con su padre, quien ya estaba internado en el hospital.

Pero, él como lo dice aquí al final, ni en el último momento de su vida, ya en el hospital, ya sedado, nunca perdió el sentido del humor. Ya en las últimas, nosotros ya nos habíamos despedido de él, él tenía la costumbre que cuando había un ruido muy fuerte, un trueno o algo, como que él había disparado, y decía: ‘La traigo cargada, la traigo cargada’, pues en el hospital, ya no nos oía, ya no nos contestaba, ya ni hablábamos, pensamos que nos escuchaba

Extraño su amor, su cariño, era un hombre mexicano, rudo, duro pero tierno y muy amoroso, cuando lean el libro van a descubrir que el ser humano, Ramón Valdés, es muy parecido al personaje famoso de Don Ramón

La relación de Ramón Valdés con el elenco de ‘Chespirito’.

En el libro se va a revelar la relación de amistad que tuvo con varios de los integrantes de 'Chespirito', programa que lo llevó a la cumbre de su carrera.

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Realmente, eran muy buenos amigos, no los mejores amigos porque realmente los mejores amigos de mi papá fueron Edgar Vivar, que hasta la fecha lo vemos, lo seguimos y nos abrazamos y Carlos...eran muy amigos de mi papá, Roberto no tanto, si llegamos a convivir un poco…