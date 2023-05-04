Hijos De Su Madre: ¿Cuándo y a qué hora ver por Azteca UNO?

A lo largo de toda nuestra historia, TV Azteca ha mantenido un compromiso con los millones de televidentes que todos los días disfrutan de nuestra programación, por eso ahora renovamos parte de nuestros contenidos con la finalidad de seguir entreteniendo a las familias mexicanas.

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Dentro de los grandes estrenos que vamos a tener en mayo, llega una gran producción encabezada por Freddy y Germán Ortega, quienes van a ser los protagonistas de Hijos De Su Madre.

¿Quiénes completan el elenco de Hijos De Su Madre?

Los hermanos Ortega, van a estar acompañados de grandes talentos de la televisión mexicana, entre los que vamos a poder ver a Nora Velázquez, Mauricio Herrera y Jocelyn Zuckermann.

En la divertida comedia, Freddy y Germán Ortega hacen el papel de dos medios hermanos, quienes luego de muchos años tienen que volver a convivir juntos y compartir todo, situación que causa momentos muy divertidos.

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¿Cuándo y dónde ver Hijos De Su Madre?

La producción de Hijos De Su Madre llega a la señal de Azteca UNO, el próximo 21 de mayo, el horario va a ser revelado en los próximos días, pero sin duda va a ser uno de los programas estelares.

