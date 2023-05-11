MasterChef Celebrity 2023: Todas las celebridades de la cocina más famosa de México.

Estamos a escasos días de que arranque la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023 y hasta el pasado jueves eran 8 los participantes que habían sido confirmados; sin embargo, en las últimas horas se revelaron los nombres de los demás famosos que sacarán sus mejores dotes culinarios en la Cocina Más Famosa de México.

¿Qué famosos participan en MasterChef Celebrity 2023? La nueva temporada del reality de cocina más exitoso de México está por comenzar y en esta edición habrá muchos rostros nuevos y no solamente entre los participantes, sino también en la conducción y el panel de jueces.

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Ellos son los famosos que veremos en MasterChef Celebrity 2023:



Poncho de Nigris

Alejandro Lukini

Fabiola Campomanes

Eduardo Capetillo Gaytán

Pedro Prieto

Ana Patricia Rojo

Jorge ‘El Travieso’ Arce

Lis Vega

Jimena Longoria

El Padre José de Jesús Aguilar

Ivonne Montero

Emir Pabón

Irma Miranda

Cositas

El Cibernético

Gabriela Goldsmith

Francisco Palencia

Romi Marcos

Mónica Dionne

Manu NNa

¿Quiénes son los chefs jueces de MasterChef Celebrity 2023?

Adrián Herrera es un cocinero, escritor y fotógrafo originario de Monterrey. Juez de Masterchef México desde 2015. Tiene dos restaurantes, una editorial con 4 libros publicados, es columnista de Milenio Diario desde hace 18 años.

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Zahie Téllez es una apasionada cocinera que se esfuerza por resaltar el poder y la alegría de los alimentos. Las experiencias culinarias de la Chef son una mezcla de influencias gastronómicas que surgen de sus estudios y sus viajes por el mundo, además de sus raíces libanesas y mexicanas.

Poncho Cadena nació en Sonora, pertenece a la cuarta generación de una familia de cocineros de gastronomía francesa. Estudió cocina en la Pacific Culinary Arts de Canadá; posteriormente viajó por Europa para vivir diferentes experiencias gastronómicas. En México ha desarrollado un estilo de cocina visceral, sin tiempos ni reglas.

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¿Quién es la conductora de MasterChef Celebrity 2023?

Claudia Lizaldi se suma a MasterChef Celebrity 2023. Es una actriz, conductora, conferencista y escritora mexicana nacida el 19 de agosto de 1978 en la Ciudad de México. Claudia ha participado en diferentes proyectos televisivos y ahora se sumará a la Cocina más Famosa de México.

¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

Mantente al pendiente de nuestras transmisiones, ya que próximamente revelaremos más detalles sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el cual podrás seguirlo a través de nuestra señal de Azteca UNO.

Jéssica Bulman fungirá como host digital, quienes nos llevarán mucho contenido exclusivo de lo que sucede en el programa a las plataformas digitales de MasterChef Celebrity.

