  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Tres de los cuatro hijos varones de Joan Sebastian, han fallecido.

Hace unas horas, Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, perdió la vida. Pero dos de sus hermanos murieron también hace algunos años.

Por: Ana Patricia Pérez

Julian con lentes.jpg
Julian con si guitarra.jpg
Julian con sombrero.jpg
Julian con su mamá.jpg
Julian de mezclilla.jpg
Julian de negro.jpg
Julian de rojo.jpg
Julian de niño.jpg
Julian de vacaciones.jpg
Julian de traje.jpg
Julian en el auto.jpg
Julian en pose.jpg
Julian en la playa.jpg
Julian foto en el espejo.jpg
4.jpg
3.jpg
5.jpg
2.jpg
1.jpg
6.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
10.jpg
12.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
/
Julian con lentes.jpg
Julian con si guitarra.jpg
Julian con sombrero.jpg
Julian con su mamá.jpg
Julian de mezclilla.jpg
Julian de negro.jpg
Julian de rojo.jpg
Julian de niño.jpg
Julian de vacaciones.jpg
Julian de traje.jpg
Julian en el auto.jpg
Julian en pose.jpg
Julian en la playa.jpg
Julian foto en el espejo.jpg
4.jpg
3.jpg
5.jpg
2.jpg
1.jpg
6.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
10.jpg
12.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
Julian con lentes.jpg
Julian con si guitarra.jpg
Julian con sombrero.jpg
Julian con su mamá.jpg
Julian de mezclilla.jpg
Julian de negro.jpg
Julian de rojo.jpg
Julian de niño.jpg
Julian de vacaciones.jpg
Julian de traje.jpg
Julian en el auto.jpg
Julian en pose.jpg
Julian en la playa.jpg
Julian foto en el espejo.jpg
4.jpg
3.jpg
5.jpg
2.jpg
1.jpg
6.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
10.jpg
12.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado