La fuerte historia de Hiromi de La Academia, esto fue lo último que hizo antes de morir

Hiromi fue una de las participantes más queridas de todas las generaciones de La Academia por su increíble voz, así como su personalidad llena de energía y amor. La cantante nació en Japón, pero a los 2 años y medio llegó a radicar en México, por lo que siempre se consideró mexicana, ya que adoptó las costumbres del país y se sintió acogida por el lugar en el que creció la mayor parte de su vida.

Hiromi y su paso por La Academia

Hiromi Hayakawa, ya tenía una formación artística antes de entrar a La Academia, desde pequeña se instruyó en clases de danza y cantó, posteriormente en la universidad estudió ingeniería de sistemas, fue ahí donde participó en diversos musicales. En el año 2004 hizo casting para La Academia y no hay duda de que ese momento le cambió la vida, pues a pesar de tener una carrera profesional, decidió luchar por sus sueños en el proyecto. Hiromi fue parte fundamental de la tercera generación de La Academia, debido a que se catalogó como una de las favoritas del público por su gran potencia vocal y además era reconocida por dejar su energía y pasión en cada interpretación. Hayakawa no ganó La Academia; sin embargo, su astucia y talento lograron posicionarla como actriz, cantante de teatro musical y también incursiono en el doblaje, así fue como llegó al éxito, siendo una de las figuras artísticas más solicitadas del medio.

¿Cómo fue el romance que Carlos Rivera tuvo con Hiromi?

La Academia nos deja muchos momentos marcados, así como romances inolvidables, tal es el caso de la historia de amor del ganador de la tercera generación Carlos Rivera y Hiromi, pues aunque nunca confirmaron nada cuando estaban en el reality, no hay duda de que tenían una gran química, ya que se vio en diversas ocasiones coqueteos entre ambos, tanto en los conciertos, como en los ensayos. Lamentablemente, Hiromi fue expulsada en el concierto número 13, convirtiéndose en la séptima finalista, posteriormente Rivera se anunció como el ganador y cuando el proyecto terminó ellos iniciaron un noviazgo al que todos apostaban sería largo, pero los proyectos de vida de ambos eran diferentes, por lo que tuvieron que encaminarse a sus carreras musicales y renunciar a su amor. Años más tarde, Carlos mencionó en diversas entrevistas que Hiromi fue su primer gran amor y cuando ella falleció, él la recordó en sus redes sociales con mucho cariño.

¿De qué murió Hiromi?

Hiromi llegó al altar con Fernando Santana, después de una relación larga de 7 años la actriz se embarazó, por lo que anunció este suceso importante en su vida en redes sociales, ella y su esposo estaban emocionados por la llegada de su bebé, a la cual llamarían Julieta. Todo parecía ir a la línea, pero en el octavo mes de embarazo, Hiromi tuvo adversidades en su embarazo, empezando con un fuerte dolor en el vientre, por lo que fue intervenida en el hospital, ya que su pequeña Julieta había fallecido. Posteriormente, Hiromi sufrió de complicaciones por el Síndrome de HELLP, que se relaciona con la preclampsia y la eclampsia, la cantante tuvo varios paros cardiacos que lamentablemente la llevaron a la muerte a una temprana edad un 27 de septiembre del 2017.

¿Qué hizo Hiromi antes de morir?

La cantante y actriz no paró de trabajar desde que salió de La Academia, pues encontró su verdadera vocación “el teatro musical”, donde incursionó en muchas puestas en escena, pero no solo eso, sino que participo en más de 40 proyectos donde presto su voz para personajes memorables, desde series animadas, hasta ser la voz de una princesa de Disney. Su último proyecto fue “Mentiras: el musical” y no hay duda de que marcó el musical con su increíble talento, sus compañeros de proyecto le rindieron un bello homenaje póstumo para demostrar su amor y respeto por la cantante.

