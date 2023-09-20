Historia de Cassandro ‘El Exótico’ es contada en una película: esto nos dijo el luchador

En septiembre se estrenará ‘Cassandro’, la película sobre la vida de Saúl Armendáriz, el primer luchador mexicano que se mostró abiertamente gay, sobre el cuadrilátero y que es interpretado por Gael García Bernal.

Ventaneando platicó recientemente con Saúl Armendáriz, en el gimnasio Josué Neri Santos de Ciudad Juárez, lugar que lo vio florecer como luchador profesional y que recientemente, le rindió un homenaje.

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¿Qué siente por el estreno de su película?

A un año de haber sufrido una embolia cerebral, que afectó su movilidad y capacidad de lenguaje, Cassandro se esforzó en expresar la emoción que le causa el estreno de su película.

Sí, por supuesto

Además de Gael García, en la cinta participan actores como Joaquín Cosío y nada menos que Bad Bunny.

Súper, sí Bunny. Bunny. Completamente

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Cassandro, inició su carrera en los años 80’s, como luchador amateur en Ciudad Juárez, donde se crió a la par que en El Paso Texas. Su historia resulta inspiradora, por el valor que tuvo de mostrarse abiertamente gay, en una época que la comunidad LGBT, no era aceptada y menos en un deporte, netamente masculino.

