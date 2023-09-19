Ingrid Coronado prefiere no hablar de pleitos legales con sus hijos

Después de que nuestro programa diera a conocer que Charly López, habría falsificado la firma de Ingrid Coronado en las escrituras de una casa, cuya posesión pelean ambos desde hace varios años; cuestionamos a la conductora sobre si su hijo Emiliano, está enterado del tema y si esto ha hecho que el joven se aleje todavía más de su padre.

No, esto es algo que yo no le he informado, no tengo intención de envenenar su corazón. Bastante tiene ya con manejar lo que él ha vivido, entonces a ninguno de mis hijos les hablo de las situaciones legales, saben que hay una situación legal, pero no les doy los detalles

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No tiene nada que ver conmigo, Emiliano está tomando la decisión de no estar cerca de su papá, por la relación que tenía con él. Me están queriendo responsabilizar de algo, que no tengo nada que ver, yo sería incapaz de manipular a mis hijos, son lo que yo más amo en la vida. Se me ha acusado de cosas, que no solamente no hice, sino de las cosas que me hicieron a mí y, hoy en día, creo que estoy teniendo la oportunidad de demostrar quien soy y eso, creo que es algo bueno

¿Ingrid Coronado tiene una nueva pareja sentimental?

En otros temas, Ingrid confirma en exclusiva, que de nueva cuenta está enamorada, luego de haber compartido imágenes en sus redes sociales, en las que se sugiere que pasó unos días de descanso al lado de su actual pareja.

Sí, ya les había compartido que, me estoy dando una oportunidad en el amor, estoy con una persona, estoy muy contenta, si, fueron varios años de soltería, siempre el estar acompañada de una persona valiosa, de un hombre valioso, pues es algo que te llena de energía positiva y de energía linda

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