Así se hizo presente Luis Miguel en el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes

Luis Miguel se encuentra en la Ciudad de México para el cierre de su gira, la cual tendrá lugar este sábado y mañana domingo en el Estadio GNP; sin embargo, no se tomó el tiempo para acudir al funeral de Silvia Pinal , quien es bisabuela de su hija Michelle Salas.

Recordemos que en alguna ocasión la última Diva del Cine de Oro Mexicano declaró que su último deseo era que Luis Miguel le cantara algunos de sus temas acompañado de mariachis el día de su funeral, cosa que no sucedió gracias al desaire del ‘Sol de México'.

¿Luis Miguel estuvo presente en el homenaje a Silvia Pinal? Aunque Luis Miguel no asistió físicamente al homenaje luctuoso que recibió Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, sí se hizo presente de otra forma, pues le hizo llegar a la primera actriz mexicana una corona de flores.

¿Cómo fue la corona de flores que mandó Luis Miguel?

La corona de flores que mandó Luis Miguel al homenaje de Silvia Pinal era del doble de tamaño y estaba conformada por cientos de rosas blancas. Como tarjeta de presentación, la corona estaba envuelta con una cinta negra con las palabras “Luis Miguel” grabadas en letras doradas.

Este hecho fue interpretado por muchos como un homenaje íntimo y respetuoso hacia la Diva del Cine de Oro por parte del intérprete de “La Incondicional”, “Ahora te Puedes Marchar”, “Por Debajo de la Mesa”, “La Bikina”, “Hasta Que Me Olvides”, “Culpable O No”, entre muchas otras.

Este es el arreglo floral que mandó Luis Miguel, es una corona de Rosas Blancas con más de mil rosas la diva Doña Silvia Pinal! Se encuentra ya en el Palacio de las Bellas Artes pic.twitter.com/Wgic0Drs0M — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) November 30, 2024

¿Las redes sociales reventaron a Luis Miguel?

Sin embargo, hubo quienes consideraron inapropiada la corona de rosas blancas que el cantante mandó al Palacio de Bellas Artes, por el mensaje que colocó en el listón que la envolvía, pues en lugar de dedicarle algún mensaje o enviar su pésame, prefirió escribir su nombre con letras doradas.

Por ello, los comentarios y críticas en redes sociales no se hicieron esperar, pues hibo quienes dijeron que fue “de pésimo gusto en esos momentos el protagonismo es lo de menos”, “y la obra se llama: cómo hacer que todo se trate de mí", "¿Quién manda flores con su nombre?”, “El Sol eclipsa todo”, “el menos narcisista”, “quería que cantaras en su funeral, no que mandaras flores baratas”, “era que fuera a cantar no que le mandara flores”, “una corona, ese compa debería hacer guardiad e honor o mínimo leer uno de los misterios dolorosos en el rosario”, Dice Silvia Pinal que gracias, pero que ella no necesita de un machito que le regale flores”.

¿Paloma Cuevas le dedicó un mensaje de despedida a Silvia Pinal?

A diferencia de Luis Miguel, Paloma Cuevas, su novia, compartió una imagen de Silvia Pinal en blanco y negro acompañada con el texto: “Hasta siempre, Silvia. Tu legado será eterno por tu inconmensurable talento, que deja una huella indeleble en el mundo de la cultura. Te recordaremos siempre”.