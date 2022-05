Hombre encuentra a su abuelo fallecido en Google Maps.

Los abuelos son parte fundamental de las familias, pero ¿te imaginas encontrarte a tu abuelo fallecido en el internet? Cosas así solo son posibles gracias a Google Maps, donde un joven encontró a su abuelito, quien lleva un año de fallecido, a través del Street view de la aplicación.

A través de Twitter, el usuario chileno @diegomorals compartió una publicación, donde compartió su peculiar y sorprendente historia que cautivó a miles de internautas.

“Mi abuelo falleció hace un año. Revisando en Google Street view me apareció él comprando pancito en su panadería de toda la vida”, se lee en la publicación del joven, seguido de la imagen de su abuelo.

En la imagen, que no muestra el rostro de las personas para proteger su privacidad, se puede apreciar a un hombre cargando una bolsa de plástico, después de comprar unas cuantas piezas de pan.

Mi abuelo falleció hace un año. Revisando en Google street view me apareció él comprando pancito en su panadería de toda la vida 😭🥺 pic.twitter.com/IeCC8RcI6l — diego (@diegomorals) May 19, 2022

El joven aprovechó el momento para invitar a los internautas a aprovechar a sus seres queridos.

“Visiten a ese tío, primo, amigo, abuelo que está solo, o que está enfermo. Arreglen sus problemas con quienes los tienen. Hagan las paces con quienes les hicieron daño o a quienes ustedes le hicieron daño. La vida es fugaz, el cariño es eterno”, añadió.

“Hoy 24 de mayo se cumple 1 año desde que partió mi abuelo. Pero sigue conmigo, siempre”, añadió en la publicación que ya cuenta con más de 115 mil “likes” y ha sido compartido más de 3 mil 500 veces.

Aprovechen a sus seres queridos. Visiten a ese tío, primo, amigo, abuelo que está solo, o que está enfermo. Arreglen sus problemas con quienes los tienen. Hagan las paces con quienes les hicieron daño o a quienes ustedes le hicieron daño. La vida es fugaz, el cariño es eterno. — diego (@diegomorals) May 21, 2022

Usuarios se solidarizan con el joven

En los comentarios de la publicación, otras personas compartieron algunas experiencias similares y se enternecieron con tan conmovedora historia, incluso hubo quienes compartieron algunas imágenes de sus seres queridos que encontraron en la herramienta de Google Maps.

“Olga. Se me fue hace casi 3 años. Le alcancé a mostrar y se vio y no podía creer que no vio la camioneta pasar con la cámara arriba. La veo y la vuelvo a ver. Y mi corazón y mi ser la extraña siempre. Beso al cielo”, expresó una usuaria.

“Puedes pedir a Google Street que no elimine la foto ya que cada cierto tiempo las va actualizando, pero hacen excepciones”, publicó otro.

Hoy 24 de Mayo se cumple 1 año desde que partió mi abuelo. Pero sigue conmigo, siempre. 🤍 pic.twitter.com/eqkBuSh7aq — diego (@diegomorals) May 24, 2022

“Google, de un lado de la calle muestra a mi perrito cuando aún era “joven” y del otro me muestra días previos a morir cuando la edad se le empezó a notar mucho más”, fue otro de los comentarios.