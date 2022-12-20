Homenaje que Lupillo Rivera le rindió a su hermana tuvo detalles extraños.

Hace unos días, durante un show que ofreció en Zumpango, Estado de México, Lupillo Rivera rindió un sentido homenaje a su hermana Jenni Rivera, a propósito de su décimo aniversario luctuoso.

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Sin embargo, el show estuvo plagado de errores que el cantante no descarta, tuvieron que ver con la energía que se generó, luego de evocar a su fallecida hermana. ¿Lo pueden creer?

Hay fíjate que, un dato bien curioso, planeamos un homenaje bien bonito, ahí en Zumpango pasó eso, un montón de errores, error tras error, tras error, tras error

El mariachi, en vez de entrar con la canción de Ya Lo Sé, entró con otra ranchera y luego dije ‘Vámonos con la de No llega el Olvido’ y, la Banda que la cantamos cada semana en otro tono la tocó. Los videos, las fotos, salían al revés. Quién sabe, uno trata de hacer esas cosas bonitas, porque se lo merece, pero cuando no se debe, no se debe. No se debiera haber hecho

Sí estaba triste, pero no más me reí un poquito, porque ahí no puedes dominar la energía, entonces, uno tiene que estar ahí tranquilo

Lupillo Rivera habló del tema que lanzaron sus hermanos.

Lupillo confesó que ya escuchó el tema de ‘Déjame el Instructivo' que sus hermanos Rosie y Juan Rivera lanzaron justo el día que se cumplieron diez años de la muerte de Jenni y los felicito.

Fíjate, muy bien, los felicito. Mucha gente lo tomó a crítica la situación, por el día que escogieron para soltar la canción y, pues cada quien tiene su forma de chambear. Hay que echarle ganas y hay que seguir adelante y pues, uno no puede comentar mucho

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