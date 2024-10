A esta hora debes ajustar tu reloj por el cambio de horario en México

¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces sentimos que los días se hacen más cortos o más largos? Esto se debe al cambio de horario, una práctica que ha sido común en muchas partes del mundo, incluyendo México. Sin embargo, en los últimos años, nuestro país ha experimentado cambios significativos en cuanto a esta práctica. ¿Quieres saber cuándo y cómo ajustar tu reloj? Sigue leyendo, porque te contaremos los detalles.

¿Cuándo es el cambio de horario en México en 2024?

El próximo cambio de horario en México, será el domingo 3 de noviembre de 2024. Este día, daremos la bienvenida al horario de invierno, lo que significa que los días se volverán más cortos. ¿Pero a qué hora se debe hacer el ajuste en el reloj?

¡Este equipo ya agarró vuelo y nadie los para en el Sin Palabras! [VIDEO] ¡Descubre qué equipo logró colocarse sobre su rival en el marcador de este jueves en el Sin Palabras!

Te puede interesar: SEP: ¿Quiénes sí tendrán megapuente por Día de Muertos?

¿A qué hora debes ajustar tu reloj por el cambio de horario en México en 2024?

El cambio de horario, se llevará a cabo a las 2:00 a.m. del domingo 3 de noviembre. En esta ocasión, deberás retrasar tu reloj una hora. Es decir, si tu reloj marca las 2:00 a.m., deberás ajustarlo a la 1:00 a.m. Cabe destacar que por lo general, el ajuste se hará de manera automática en nuestros dispositivos electrónicos que tengan conexión a Internet. Si no es el caso, tendrás que hacerlo de manera manual.

¿En todos los estados de México se hará el cambio el horario?

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los estados de México ajustarán sus relojes. De hecho, la mayoría del país ha eliminado el cambio de horario. No obstante, algunas entidades fronterizas y ciertas regiones del país, sí seguirán aplicando esta medida.

¿Cuáles son los estados que sí cambian de horario?

En este sentido, los estados (sólo algunos municipios) que seguirán ajustando sus relojes son: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y Quintana Roo. Esto se debe principalmente a su cercanía con Estados Unidos y a la necesidad de coordinar actividades comerciales y sociales con nuestros vecinos del norte.

Te puede interesar: A estos trabajadores se los adelantará el aguinaldo 2024 para el Buen Fin

¿Por qué se cambia el horario?

Cabe recordar que, el cambio de horario se implementó originalmente con el objetivo de aprovechar mejor la luz del día durante los meses de verano. Pero, con el paso del tiempo, los estudios han mostrado que los beneficios de esta práctica son mínimos y que, en algunos casos, puede tener efectos negativos en la salud.