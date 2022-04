Horóscopo de hoy Géminis jueves 7 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Géminis y los Ángeles

Está contigo un ángel de aire que te aconseja no postergar más, no la pienses tanto y haz lo que tu corazón te pide. Te motiva a que te sinceres contigo mismo, sé claro y transparente. No te confundas más, se coherente y fluye para lograr la armonía entre ti y lo que te rodea.

