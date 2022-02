Horóscopo de hoy Aries jueves 24 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Mi ser me guía al camino de la iluminación. A través de la liberación me despojo de todo lo que ya no soy. El único momento que existe es aquí y ahora, mi cuerpo, mi mente, y mi espíritu lo habitan. La Tara Verde te pide que revises tus creencias limitantes y el estado de tus emociones para que cortes con el pasado y lo denso que estás cargando y que está obstaculizando tu crecimiento espiritual.

