Horóscopo de hoy Aries jueves 24 de febrero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Suelta los pensamientos negativos.
Aries en la vida
Mi ser me guía al camino de la iluminación. A través de la liberación me despojo de todo lo que ya no soy. El único momento que existe es aquí y ahora, mi cuerpo, mi mente, y mi espíritu lo habitan. La Tara Verde te pide que revises tus creencias limitantes y el estado de tus emociones para que cortes con el pasado y lo denso que estás cargando y que está obstaculizando tu crecimiento espiritual.