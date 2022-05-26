Horóscopo de hoy Aries jueves 26 de mayo de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Agradece el nuevo día.
Aries y los Ángeles
Ariel significa "León de Dios". Cura y ayuda a animales salvajes y al medio ambiente. Su aura es color rosa pálido. Tu corazón se unirá en lo más profundo en su magnitud de amor. Llámalo para desarrollar tu confianza y energía. También está asociado al viento, cuando sientas el viento te esta dando una señal, dirige la manifestación, liberación y magia divina.
Maneja a los Ángeles de la naturaleza asociados al agua. Está muy implicado en la sanación y protección de la naturaleza. Junto con Rafael, ayuda a la curación de animales.