7 diseños de uñas con relieve y de primavera que quedan hermosas para marzo 2026

El diseño de uñas con relieve son un gran accesorio de belleza para llevar en primavera. Expertos en moda aseguran que serán tendencia, así que ya comenzaron a recomendarlos por todos lados (y claro que puedes usarlos desde ahora).

Esta moda se ha mantenido durante varios años, y no es casualidad: hay un montón de estilos que vale la pena probar , desde el estilo coquette hasta el tipo joya o con stickers. Estos siete diseños son una apuesta segura a la hora de combinarlos con tu outfit.

Los mejores diseños de uñas con relieve que se ven hermosas

Uñas florales en relieve en tonos pastel: Este diseño destaca por pequeñas flores en relieve hechas con gel o acrílico sobre una base en color rosa pastel o lavanda. Los pétalos sobresalen ligeramente de la uña, creando un efecto delicado y muy primaveral que luce fresco y femenino. Son ideales para combinar con vestidos ligeros en tonos claros, blusas de lino o conjuntos románticos en colores como blanco, beige o lila.

El diseño de uñas con relieve que se ve bien en primavera 2026.|(Pinterest)

Diseño de ondas en relieve estilo "merengue": Estas uñas presentan líneas curvas en relieve que recorren la uña como si fueran ondas suaves. La base puede ser nude o lechosa, mientras que las ondas se aplican en blanco o en tonos menta. El resultado es elegante y moderno, perfecto para llevar con outfits minimalistas, pantalones de tela fluida, camisas blancas o conjuntos monocromáticos que resalten el detalle de las uñas.

Estos diseños de uñas con estilo merengue te van a gustar.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas con mariposas en relieve: Este diseño incluye pequeñas mariposas en 3D colocadas sobre una base translúcida o rosa suave. Las alas se moldean con acrílico o gel para dar volumen, a veces con pequeños toques de brillo. Es un estilo muy primaveral que combina perfecto con vestidos florales, faldas vaporosas o looks femeninos con tonos pastel como durazno, celeste o lavanda.

Diseño de perlas y relieve elegante: Estas uñas se caracterizan por detalles en relieve que simulan líneas de crema o encaje, acompañadas por pequeñas perlas decorativas. La base suele ser blanca, champagne o rosa lechoso, creando un efecto sofisticado y delicado. Son ideales para combinar con blazers claros, conjuntos elegantes o vestidos satinados en tonos neutros como crema, marfil o rosa palo.

Uñas con flores minimalistas en relieve: A diferencia de los diseños recargados, estas uñas llevan pequeñas flores en relieve muy sutiles sobre una base transparente o nude rosado. Solo una o dos uñas tienen el detalle floral, lo que crea un efecto moderno y chic. Este diseño queda perfecto con jeans claros, blusas románticas o conjuntos casuales de primavera en colores suaves.

Diseño de corazones en relieve estilo romántico: Este estilo incluye pequeños corazones en 3D sobre una base en color rojo cereza claro, rosa chicle o nude brillante. Los corazones resaltan ligeramente y crean un efecto juvenil y coqueto. Combina muy bien con outfits románticos como vestidos cortos, blusas con mangas abullonadas o conjuntos en tonos rosados y blancos.

Diseños de uñas con corazones.|(Esspecial/Pinterest)

Uñas con textura tipo concha o pétalos: Este diseño crea un relieve que recuerda la textura de una concha marina o pétalos alargados, generalmente sobre una base perlada o en tonos como verde pistache, durazno o blanco iridiscente. El acabado es elegante pero fresco, ideal para usar con conjuntos primaverales como vestidos midi, ropa de lino o looks en tonos naturales como arena, verde claro o coral.

¿Cuáles son los colores de uñas en la primavera 2026?

