7 diseños de uñas con relieve y de primavera que quedan hermosas para marzo 2026

Si quieres darle un plus a tus manos, checa estos diseños de uñas que están a otro nivel, y que además se ven hermosas esta temporada

diseño de uñas
El diseño de uñas con relieve regresaron a la tendencia de primavera, pero ya puedes usarlas desde hoy. |(ESPECIAL/CANVA/Pinterest)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El diseño de uñas con relieve son un gran accesorio de belleza para llevar en primavera. Expertos en moda aseguran que serán tendencia, así que ya comenzaron a recomendarlos por todos lados (y claro que puedes usarlos desde ahora).

Esta moda se ha mantenido durante varios años, y no es casualidad: hay un montón de estilos que vale la pena probar, desde el estilo coquette hasta el tipo joya o con stickers. Estos siete diseños son una apuesta segura a la hora de combinarlos con tu outfit.

Los mejores diseños de uñas con relieve que se ven hermosas

  • Uñas florales en relieve en tonos pastel: Este diseño destaca por pequeñas flores en relieve hechas con gel o acrílico sobre una base en color rosa pastel o lavanda. Los pétalos sobresalen ligeramente de la uña, creando un efecto delicado y muy primaveral que luce fresco y femenino. Son ideales para combinar con vestidos ligeros en tonos claros, blusas de lino o conjuntos románticos en colores como blanco, beige o lila.
    diseños de uñas ideas
    El diseño de uñas con relieve que se ve bien en primavera 2026.|(Pinterest)
  • Diseño de ondas en relieve estilo “merengue”: Estas uñas presentan líneas curvas en relieve que recorren la uña como si fueran ondas suaves. La base puede ser nude o lechosa, mientras que las ondas se aplican en blanco o en tonos menta. El resultado es elegante y moderno, perfecto para llevar con outfits minimalistas, pantalones de tela fluida, camisas blancas o conjuntos monocromáticos que resalten el detalle de las uñas.
    diseños de uñas
    Estos diseños de uñas con estilo merengue te van a gustar.|(ESPECIAL/Pinterest)
  • Uñas con mariposas en relieve: Este diseño incluye pequeñas mariposas en 3D colocadas sobre una base translúcida o rosa suave. Las alas se moldean con acrílico o gel para dar volumen, a veces con pequeños toques de brillo. Es un estilo muy primaveral que combina perfecto con vestidos florales, faldas vaporosas o looks femeninos con tonos pastel como durazno, celeste o lavanda.
  • Diseño de perlas y relieve elegante: Estas uñas se caracterizan por detalles en relieve que simulan líneas de crema o encaje, acompañadas por pequeñas perlas decorativas. La base suele ser blanca, champagne o rosa lechoso, creando un efecto sofisticado y delicado. Son ideales para combinar con blazers claros, conjuntos elegantes o vestidos satinados en tonos neutros como crema, marfil o rosa palo.
  • Uñas con flores minimalistas en relieve: A diferencia de los diseños recargados, estas uñas llevan pequeñas flores en relieve muy sutiles sobre una base transparente o nude rosado. Solo una o dos uñas tienen el detalle floral, lo que crea un efecto moderno y chic. Este diseño queda perfecto con jeans claros, blusas románticas o conjuntos casuales de primavera en colores suaves.
  • Diseño de corazones en relieve estilo romántico: Este estilo incluye pequeños corazones en 3D sobre una base en color rojo cereza claro, rosa chicle o nude brillante. Los corazones resaltan ligeramente y crean un efecto juvenil y coqueto. Combina muy bien con outfits románticos como vestidos cortos, blusas con mangas abullonadas o conjuntos en tonos rosados y blancos.
    diseños de uñas
    Diseños de uñas con corazones.|(Esspecial/Pinterest)
  • Uñas con textura tipo concha o pétalos: Este diseño crea un relieve que recuerda la textura de una concha marina o pétalos alargados, generalmente sobre una base perlada o en tonos como verde pistache, durazno o blanco iridiscente. El acabado es elegante pero fresco, ideal para usar con conjuntos primaverales como vestidos midi, ropa de lino o looks en tonos naturales como arena, verde claro o coral.

¿Cuáles son los colores de uñas en la primavera 2026?

Para esta primavera 2026 puedes usar uñas con diseños que lucen bien tanto en cortas como en largas, según Vogue, y que se ven hermosas en colores como:

  • Negro Profundo.
  • Rojo Vibrante
  • Rosa pastel
  • Lavanda claro
  • Amarillo pálido
  • Vronce brillante
  • Blanco impoluto
