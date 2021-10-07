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Horóscopo de hoy Aries jueves 7 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... El ser de luz que te corresponde para este jueves es: Hanael.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries y los ángeles

Si tu voluntad no está fluyendo dentro de ti, pide a Hanael su ayuda amorosa y sentirás la fuerza del rayo rubí inundándote, dándote fuerza de voluntad y curación.

Canta "Om" tres veces para obtener una mayor claridad.

Las antiguas almas de las ballenas, hermosas criaturas marinas, les llevan al flujo del Universo. Esto nos recuerda que todo está bien en la matriz divina y, por lo tanto, nos ilusionamos a partir de su ejemplo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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