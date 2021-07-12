Horóscopo de hoy Aries lunes 12 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

En el aspecto espiritual, la negatividad que tienes es sumamente fuerte, el estrés y la confusión mental agotan tu energía. Sientes que el mundo se viene abajo y no puedes hacer nada para evitarlo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Pero, ¿sabes qué es lo bueno?, que puedes liberarte con solo querer hacerlo realmente, aunque debes tener mucha fuerza de voluntad y repetirte a diario: “Yo puedo y debo liberarme”.

Tu color de la semana: blanco, para darte orden mental.