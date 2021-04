Horóscopo de hoy Aries sábado 24 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

No te impacientes si un negocio que estás empezando no va tan deprisa como te gustaría, todo lleva su tiempo y, aunque quieras correr mucho, no lo podrás hacer todo hoy.

Hoy buscas la máxima tranquilidad posible y que nada te perturbe, así que te alejas de focos de conflicto o de personas que siempre se están quejando. Harás bien en ello, porque realmente no te conviene que nada altere tu ánimo. No es una postura egoísta, simplemente te proteges.

