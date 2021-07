Horóscopo de hoy Escorpio miércoles 28 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Escorpio en el amor

Sí, tranquilo, he escuchado el golpe que te has metido desde aquí. Te dije que no te ilusionases, por muchas mariposas en el estomago que conquistasen tu cuerpo y por muchas palabras bonitas que te dijesen —falsas, por cierto, porque estamos en temporada de Leo — y toma. Así que nada, ahora toca ir a la tienda de lágrimas un rato, comprar helado y volver a levantarte. La llegada de Mercurio a Leo te hará sacar orgullo, fuerza y seguridad en ti mismo para hacerlo. De amor nadie se muere, así que sacúdete y recuerda 1,2,3,4, a crear un futuro mediato nuevo.

Tu número de la suerte: 118