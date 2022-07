Horóscopo de hoy Géminis viernes 08 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Géminis en la vida

La dualidad de tu carácter no te está permitiendo concretar muchas cosas en la vida, recuerda que siempre tienes que

controlar lo que sientes y lo que está pasando en tu interior, tienes esa tendencia a ser un poco voluble y a explotar sin razón alguna. Controlar los impulsos también será lo necesario dentro de la relación de pareja, pero solo los impulsos que te lleven a decir cosas que en verdad no sientes, ya que si se trata de impulsos íntimos, entonces debes dejarles salir. Si no tienes compromiso en este momento, vas a tener que comenzar a buscar actividades nuevas que te permitan conocer gente nueva.