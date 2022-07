Horóscopo de hoy jueves 07 de julio de 2022 con Padme Vidente

Aries: Estas en el momento perfecto para depurar tus pensamientos y tomar la mejor decisión. Confía en tu intuición y suelta las preocupaciones innecesarias. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Cada alma, lado a lado recorriendo el camino, respetándose, amándose.Cuando encuentres a alguien, sea quien sea, ve más allá de lo externo, intenta sentir su alma. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Busca en tu corazón paciencia y encontraras el camino hacia la mansedumbre, hacia tu paz interior,Busca en tu alma el amor y encontraras la fuente inagotable que todo lo conecta y cesarás de buscarlo fuera. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: En este momento permite que llegue a ti cualquier recuerdo, cualquier acontecimiento que quizás sea más antiguo de lo que crees. Siente, abrázalo, llóralo. Agradece que venga a ti cada emoción. Ama la situación. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Cada vez que eso sucede, nuestros ángeles están ahí para sostener nuestras alas, para susurrarle a nuestro corazón que recuerde nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero propósito. Ellos hacen a través de nuestra voz interior e intuición, de diversas señales que nuestros hilos se hagan fuertes de nuevo y que sea nuestra lux propia la que emerja de entre las sombras. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Los ángeles te aman incondicionalmente. Eres su propósito, están a tu lado para guiarte, protegerte, acompañarte en tu desarrollo y camino espiritual. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Invócalo cuando necesites impulso para Soltar situaciones pasadas y hacer cambios necesarios en tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...





Horóscopos mes de julio 2022

Escorpio: Asegúrate de que los ángeles estén contigo aunque sigas sus consejos o no. Si caes en una situación de la que necesites su ayuda, cuenta con su amor incondicional. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Si sientes emoción cada vez que piensas en la actividad y ocupación de tus sueños, esta es la señal de que vas por el camino correcto. Cualquier deseo es viable siempre y cuando te mantenga enfocado en él. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Abraza a tu niño interior, llénalo de amor y dile que no necesita ser perfecto ni aprobado. El amor ya es, el amor eres tú. Dale en este momento a ese niño, tu amor y Compasión y Sonríe. Deja que su risa inunde tu corazón de paz. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Si pudieras cerrar los ojos en este instante y verte como te mira Dios, no dudarías, no sentirías que no eres amado, no buscarías fuera lo que traes en tu interior, porque sabes? Estás hecho de luz, de polvo de estrellas, eres infinita@, única@ y en ti están las cualidades que Dios sembró en tu ser. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Eres un ángel cuando confías con inocencia en tus cualidades amorosas, en tus dones, en tu magia... Ve tu horóscopo completo aquí...