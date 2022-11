Horóscopo de hoy jueves 10 de noviembre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Mientras más las reconozcas, mientras más las veas, muchas más bendiciones atraerás a tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Tal vez un problema que te mantiene intrigad@, triste o que estés con falta de fe, te dicen que Dios-Padre-Madre ama a todos sus hijos y siempre nos acompaña en cualquier situación. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Puedes usarlo para inspirar miedo y someter a los demás ; o para guiar y fortalecer a los demás y a tu mism@. Dirige con el ejemplo y sé el valioso líder amoroso que deseas ver en el mundo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Yo estoy contigo, acudo a tu llamado cuando lo solicitas para apoyar tu dedicación y tu entereza, observa y reconoce la belleza y lux que hay en ti, no tienes que actuar ante nadie, vienes a ser tu mism@. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Bendice los y agradece por ellos, cree en ti, primero que todo reconoce te como lo que eres, infinita belleza, proyecta tu amor y luz hacia los demás, ten la certeza de que voy a tu lado iluminando tu camino. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Quita todo pensamiento negativo de tu mente, eres un ser fabuloso y grandioso solo necesitas un poco de confianza y nuestra guía y apoyo, por más mensajes que te enviemos diciéndote lo maravilloso que eres aún no lo has entendido. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Examina todos tus «menos»: si no estás convencido, empieza a borrar todo lo que no sea correcto; si en cambio estás seguro, prometete a ti mismo no caer de nuevo nunca más. Ve tu horóscopo completo aquí...

Mes de Noviembre, mes de recordar a los seres queridos.



Escorpio: Piensa un minutos que puede pasar, que este sueño no se cumplan como tú lo has planeado, quizá dios tiene un plan diferente al tuyo pero nunca lo sabrás si no lo intentas una vez, te llevarás una grata sorpresa al ver cómo tus ángeles han movido los hilos de tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Haz algo que sea gratificante para ti, antes de retomar con serenidad lo que estás haciendo, con la certeza de que los resultados no tardarán en llegar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Cada creación del Padre es maravillosa y eres bendecid@ de poder verla y vivirla a diario. No reniegues ni te autocritiques. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Ríndete ante el Padre el es compasivo y nunca nunca permitirá que te desvíes, ten fe, confía confía mucho en que los designios del Padre y lo que te da es lo que realmente necesitas para cumplir tu plan de vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Abre tu ser a nuevas posibilidades, los cambios que tanto has estado pidiendo están llegando, recíbelos con amor y sobre todo condúcete con esperanza a obtener mejores resultados, fortalece tu Fe para que nada te perturbe. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok : @padmevidente