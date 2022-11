Horóscopo de hoy Escorpio jueves 10 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

El arcángel Miguel te pide que extiendas las alas y vueles alto, has estado desde hace tiempo trabajando en ese sueño y casi lo has concretado. No te detengas ya estás a un abrir y cerrar de ojos para levantar tu vuelo y ver tus sueños cumplidos, ya nada te impide, sólo tu temor a no verlos materializados.