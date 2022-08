Horóscopo de hoy jueves 25 de agosto de 2022 con Padme Vidente

Aries: Sabemos que han sido tiempos difíciles y que te ha sido imposible verlos con tanta frecuencia como antes, pero te piden que no te sigas alejando de ellos, búscalos, llámalos, platica con ellos, este es el tiempo perfecto para reencontrarte con ellas/os. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Aléjate de la energía que sientas densa ya que está solo se interpone en tu camino, al moverte darás oportunidad a las nuevas experiencias que te esperan. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Date tiempo para “escuchar adentro” y confiar plenamente. Repite: GRACIAS ÁNGELES, POR GUIARME A TRAVÉS DE MI VOZ INTERIOR. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: El reino angélico está ayudándote en este momento en cuanto a las decisiones que has tomado, ven que has estado indeciso en algunas áreas de tu vida, pero quédate tranquilo, recuerda que no estás solo en tu camino y que tienes la guía divina correcta, están aquí y te ofrecen su ayuda para enfrentar cualquier situación que te esté agobiado y en todas las áreas de tu vida, incluyendo las más desafiantes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Tú eres capaz de crear una nueva realidad que se estará generando a partir de tus pensamientos y emociones, mantén una actitud positiva y la mente abierta para que obtengas el mayor de los beneficios. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: En este plano has adquirido conocimiento y belleza en tu alma, Metatrón desea que estés tranquilo, que medites sobre tu propia sabiduría innata y que actúes con el honor de un Ángel, canta algún mantra para sentir estas energías desplazándose a través de tu corazón como sede de tu alma. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: El servicio de los ángeles consiste en ser un conducto cariñoso para lo Divino, aligerando cualquier reto al que te enfrentes. El miedo nos hace no ser consciente de los Ángeles. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo mes de agosto 2022

Escorpio: Desarrolla la musculatura de tu fe mediante la consideración positiva de todos tus sorprendentes logros, llena también tu vida de gratitud por la abundancia que estás recibiendo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: El arcángel Uriel te ayuda a que seas tú con propia luz quien ilumine tu camino a esa nueva versión de ti, has dejado todo atrás y mereces sentirte y verte bien, respira y disfruta cada momento de tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Seres divinos te cuidan, te guían, Dios padre te toma de su mano para amarte infinitamente solo déjate guiar y mueve tu energía. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Todo final es doloroso pero necesario. Deja ir el pasado, no te ancles a el. Al soltar podrás liberar y liberarte para tener espacio y recibir todo lo bueno que el Padre, tiene para ti. Ten fe en que todos los seres de luz estamos contigo. No lo olvides, ten fe. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Recuerda, viniste a la tierra en una misión y es ser feliz, no te agobies por el futuro. Vive el presente, el hoy con alegría. Estamos contigo. Ve tu horóscopo completo aquí...

