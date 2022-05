Horóscopo de hoy jueves 5 de mayo de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: MAGIA: Siéntate cómodamente o párate frente a tu altar aferrándote al cristal o piedra que elijas. Enciende una vela y concéntrate en la piedra, enviando tu conciencia al interior. Intenta conectarte con la energía de la piedra; ¿Se siente cálido, fuerte o reconfortante? ¿Esta piedra tiene algo que ofrecerte que alguna otra piedra podría no tener? ¿Siente que podría impulsar su trabajo mágico para la prosperidad, la curación, la paz o cualquier otro objetivo en particular? Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: En ti vive un ser de luz que a veces no comprende su dominio y fuerza, es necesario que grites, que te desenvuelvas, que quebrantes cualquier obstáculo que te impide ser feliz. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Haz algo mágico. Tu espíritu te lo agradecerá. Por ejemplo, sal a caminar y levanta la primera piedra que te llame la atención. Ve si puedes percibir formas o símbolos en él o sobre él. Si tienes rocas o cristales en casa, puedes usar uno de ellos. Los cuarzos en particular a menudo tienen inclusiones o fracturas internas que cambia de apariencia cada vez que las miras. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Los seres de luz sugieren que no te has tomado el tiempo suficiente para estar tranquilo y solo. ¿Necesita tomar un descanso de personas o situaciones estresantes (o, ya sabes, navegar en redes)? Puede ser difícil crear tiempos para nosotros mismos, pero encender la vela en ambos extremos simplemente te deja con una vela quemada. Incluso cinco minutos para respirar pueden ayudar. No tiene que entrar en hibernación real, pero es posible que desees caminar o sentarte afuera o jugar en la tierra. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Momento de encontrarte con tu yo interno y tu verdadera esencia, no dejes que los demás moldeen en ti lo que buscan, tú eres tu propio alfarero, date la forma que más ames. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Es momento de sembrar, siembra flores, frutos y lo que te guste, ten ese contacto con la tierra y con el surgir de la vida, aprende que la tierra es la madre de la abundancia. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de mayo de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Hay muchas heridas que siguen abiertas, hay pensamientos que no te dejan dormir, busca ayuda de un profesional, todavía falta conocerte mejor. ¿Quién eres realmente? Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Consentido de los dioses, siéntete de la realeza, mereces lo mejor, y si sufres, es porque pronto vienen pruebas en la que demostrarás tu grandeza e inteligencia. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: ¿Ya estás dando los que esperabas? Mantén tu mente abierta y tu corazón atento al porvenir. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Tal vez el Universo te sorprenda, o tal vez resulte que mirar más profundamente con una mente abierta te llevará a respuestas que no son obvias en la superficie. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Hay una cierta magia en comenzar una nueva vida en el suelo y verlo crecer y florecer. Para algo aún más práctico, haz algo bueno para la tierra, como plantar un árbol, limpiar la basura o crear un espacio acogedor en tu patio para pájaros o criaturas. Al hacer cualquiera de estas cosas, ten en cuenta tu conexión con el elemento Tierra y llena tu corazón de gratitud por sus dones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Para hacer un hechizo simple de fuerza y energía , enciende una vela naranja. Concéntrate en lo que significa la fuerza para ti y aprovecha la fuerza de la tierra a continuación, visualízate cultivando raíces fuertes y un tronco como un árbol poderoso. Siente tus extremidades estírate hacia el cielo y di: Tierra, préstame tus fuerzas, para que yo sea fuerte como el roble, capaz de resistir las tormentas de la vida. Ve tu horóscopo completo aquí...