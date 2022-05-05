Horóscopo de hoy Aries jueves 5 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Sal y pon los pies en el suelo. Levanta las manos hacia el cielo y siente la conexión desde arriba y desde abajo. Tira de la energía de la tierra y envía un poco de tu propia gratitud por sus regalos. Si no puedes salir, planta tus pies firmemente en el piso donde sea que estés y siente la energía que sube a través de las capas entre ti y el suelo que se encuentra debajo de ti.

No importa qué tan alto estés, la tierra está allá abajo en alguna parte. La vida moderna está llena de distracciones. Asegúrate de recordar tomarte el tiempo para sintonizar la tierra, sin importar qué más esté sucediendo a su alrededor. Esta energía te recuerda que debes mantenerte en contacto con lo que es realmente importante, tanto espiritual como prácticamente, especialmente aquellas cosas que respaldan el resto de sus esfuerzos.