Horóscopo de hoy Tauro jueves 5 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

A veces solo necesitas alejarte del mundo por un tiempo. Descansa, reagrupa, recarga, para que puedas volver más fuerte y más capaz de lidiar con lo que te espera fuera de tu cueva. Toma una siesta, medita o simplemente recuéstate en un lugar tranquilo con un buen libro.

Toma unos minutos para acariciar a un gato o jugar con un perro. Ten un descanso de empujar hacia adelante a toda velocidad sin sentirte culpable por ello. El mundo es un lugar ocupado y agitado, y todos necesitamos tiempo de inactividad para darle a nuestro espíritu un poco de espacio para su importante trabajo detrás de escena.