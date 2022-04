Horóscopo de hoy Leo domingo 3 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

No avances sin mirar atrás un poco, por supuesto que no debes quedarte pegado en lo malo de la vida para que todo salga como no quieres. No cometas el error de decidir mal en este momento, no cometas de verdad la equivocación de ahogarte en un vaso de agua.

