Horóscopo de hoy Leo martes 26 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Es posible que empieces el día con poca energía, es lógico, vienes de días anteriores de mucho estrés. Busca contacto con la naturaleza, sal a caminar, respira aire fresco y déjate llevar.

No olvides sonreír. Hay quienes quieren hacerte la vida imposible, pero tú debes mantenerte firme y alejado de todo lo tóxico. Has pasado por situaciones y alegatos difíciles, y quizá este día no haya diferencia, el único que puede cambiar eso eres tú.

Estarás muy ocupado organizando y poniéndote al día con lo que no pudiste hacer anteriormente, procura tomar pequeños descansos.

