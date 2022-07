Horóscopo de hoy Leo viernes 08 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

No esperes que siempre las otras personas tengan algún interés en ti, eres alguien con mucha inteligencia y con gran atractivo, de alguna forma alguien bastante magnético, por lo mismo, es importante que no tengas un concepto demasiado alto de ti todo el tiempo, recuerda que nadie quiere de verdad a alguien arrogante, no te conviertas en la mala versión del león.