Horóscopo de hoy Leo viernes 13 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Una persona insospechada se puede convertir en tu hada madrina. Sentías aprecio por ella, pero no imaginabas lo mucho que te quiere. Te sorprenderá su actitud, y quizá no sepas cómo corresponder. El cariño es la respuesta más adecuada. Actúa para que note que para ti también es importante esa amistad, que la valoras mucho a diario. Esta persona no se acerca a ti por interés, al contrario, sus sentimientos son puros y esta clase de amistades no sólo pueden ayudarte, y de hecho lo hacen, sino que también te protegen del mal.

Horóscopos y predicciones para el mes de mayo de 2022.