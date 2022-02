Horóscopo de hoy Libra miércoles 23 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Libra en la vida

Recuerda que aunque haya obstáculos, eres capaz de conseguir lo que te propones. Igual te cuesta más trabajo que a otras personas, pero eso no quiere decir que no puedes. Trabaja fuerte, que todo lo puedes lograr. Lo que sí, es que debes bajarle un poco al estrés, eso no te deja nada bueno, al contrario, sólo hace que te sientas mal y te acarrea problemas.

