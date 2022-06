Horóscopo de hoy Libra viernes 17 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Libra en la vida

No será nada fácil salir íntegro luego de los problemas amorosos. Últimamente has pasado algunas situaciones difíciles a nivel familiar o laboral, las cosas ya están mucho mejor pero tú no puedes ignorar el hecho de que tu pareja no te brindó el apoyo ni la contención emocional que necesitabas. Aunque lo intentas, no puedes mirar a tu pareja con los mismos ojos con que la mirabas antes. Sientes que algo dentro de ti probablemente la confianza, se quebró y no sabes si será posible reconstruir lo que se rompió. No te angusties porque el tiempo decidirá por sí solo el futuro de tu relación.