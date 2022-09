Horóscopo de hoy miércoles 28 de septiembre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Cuando se trata del amor, cuenta lo que se siente, no lo que se opina sobre este o aquel tema. Al final de cuentas, si encuentras el amor, vas a compartir la suerte de una persona sin importar sus filias y fobias. Por ello, ahora, Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: El enojo es una emoción que tiene su necesidad: nos ayuda a mantener a raya a comportamientos tóxico y a reclamar lo nuestro. Pero no vale la pena dejarse llevar por él, como te acaba de pasar. Necesitas controlar tu ira. No importa lo que suceda en tu contra: si conservas la calma, sacarás mejor partido. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Es un buen día para encontrar el amor. De modo que no te limites: ponte tu mejor atuendo y ofrece tu mejor sonrisa. Hay una invitación que debes aceptar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Es un buen día para retomar la actividad física. Nada perjudica a tu signo tanto como el sedentarismo. Las obligaciones cotidianas te han llevado a esa inmovilidad, pero es tiempo de combatirla, o de no hacerlo podrías enfrentar consecuencias. Una caminata de 20 minutos será un buen principio. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: La persona que te interesa es de uno de esos signos que se ubica en el extremo emocional opuesto al tuyo, y eso les hace muy compatibles. Sin embargo, por esa misma distancia entre los dos, habrá problemas de entendimiento en esta fase de enamoramiento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Necesitas un apoyo que la gente que conoces no puede brindarte en tu totalidad. Hay una persona en tu futuro que será un gran apoyo emocional, el que justo necesitas. No debes impacientarte, pues está al llegar. Mientras tanto, controla tus emociones y tus compulsiones con una sencilla regla: “Piensa antes de actuar”. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Te preguntas si la personas que te interesa te va a hacer caso o no, y si por ello vale la pena lanzar todas tus naves en su busca. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo mensual de septiembre, el mes de los acuerdos y alianzas.

Escorpio: En este día es imprescindible que conectes con el agua, y que a través de ella recibas energías que te son necesarias para un mejor desempeño. Sería ideal que nadases (de ser preferible en el mar), pero una piscina puede cumplir ese fin. Si tampoco es posible, lava tu rostro en un espejo de agua, en un cuenco de cristal, antes de dormir. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Recuerda que para conseguir la suerte que mereces debes atraerla. La manera de conseguirlo es adelantarte al futuro. Y en este caso lo que debes hacer es verte con esta persona en el mañana que quieres habitar con ella. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: No hay vuelta atrás posible. No puedes volver a los hábitos que te ha costado tanto abandonar, pues ya estás en otro lugar, ya eres otra persona; una persona mejor, más sana, más completa. Si vuelves a los errores de ayer, será una dura derrota para ti y para todos los que te han ayudado en este duro camino. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Espera a que se asiente el polvo. Este primer intento ha salido mal, pero no todo está perdido. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Tienes que llevar un mejor control de tus valores nutricionales. De los niveles de azúcar, de grasa, de colesterol… Tienes que ser un mejor fiscalizador de tu organismo. Ese control te va a beneficiar totalmente. Este será el principio de una relación más saludable con tu cuerpo y con tu mente. Ese control es amarte a ti mismo. horóscopo completo aquí...

