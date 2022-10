Horóscopo de hoy Piscis jueves 13 de octubre de 2022 con Padme Vidente.

Piscis en la vida

El arcángel Jeremiel te dice que es momento de mover y liberar esa energía estancada, que has acumulado desde hace tiempo, que aún no sueltas y te tiene conectado en el pasado y drena constantemente tu energía, nuevos proyectos están en puerta y que si no mueves la energía y cierras ciclos es muy probable que no llegue.