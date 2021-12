Horóscopo de hoy sábado 25 de diciembre de 2021 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Es una época de amor y felicidad, llegarás a un acuerdo con personas importantes.

Leo: Sabemos que quieres resultados rápidos en el gimnasio, pero debes ir poco a poco, lo conseguirás, sé constante.

Sagitario: Vas a ir a una fiesta y encontrarás a alguien especial para ti, te gustará mucho esta persona, harán una excelente conexión.

Signos de Tierra

Tauro: Vienes con toda la suerte del mundo, este día además de compartir felicidad con la familia, te llegará por tus redes sociales o mail, una nueva oferta de trabajo.

Virgo: Parece que tu ex pareja quiere regresar contigo, sabes que el daño que te hizo esta persona, sigue un poco latente, piensa en ti y en tu felicidad, el amor está en todos lados, no te cases con una sola idea, y menos si esa idea no es la mejor opción.

Capricornio: Viaje en puerta. Tus amigos son leales y están siempre para ti, es hora de que demuestres tu amor hacia ellos también.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Signos de Aire

Géminis: Vuelve a apoderarte de tu dinero, no dejes que esta persona extraña lo administre.

Libra: Tienes una gran amistad con esta persona, y ella o él ha sido siwmpre leal contigo ante cualquier circunstancia, regálale algo especial.

Acuario: Deberás cuidar tus rodillas, estás siendo muy agresivo con el deporte, bájale a tu ritmo.

Signos de Agua

Cáncer: Vivirás un viaje magnífico, disfruta de tu libertad y del paisaje, es bueno estar soltero, es otra etapa más antes de que llegue el amor, el cual por cierto no tardará mucho.

Escorpio: Te regalarán una suma fuerte de dinero, aprovecha para consentirte con tus caprichos y pagar deudas.

Piscis: Tendrás que debatir con tus compañeros de trabajo, hay algo que no los deja estar en paz.