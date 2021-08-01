Horóscopo de hoy Tauro domingo 1 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Los planes de futuro de algunos miembros de la familia están a punto de cuajar y los astros los benefician en estos momentos, aunque será necesario por tu parte un poco de atención y consejo. Tendrás que ocuparte de algunas necesidades urgentes. Día lleno de complicaciones y tareas ajenas a tu vida personal. Tendrás muchos recados que hacer y no te darás abasto. Momentos difíciles en las relaciones familiares, pero tu pareja te tiene alguna sorpresa agradable en casa. Recuerda bendecir y agradecer por iniciar una semana y mes más.

