Horóscopo de hoy Tauro domingo 1 de agosto de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Iniciarás el mes pasando malos momentos en lo familiar, pero no todo será negativo.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Los planes de futuro de algunos miembros de la familia están a punto de cuajar y los astros los benefician en estos momentos, aunque será necesario por tu parte un poco de atención y consejo. Tendrás que ocuparte de algunas necesidades urgentes. Día lleno de complicaciones y tareas ajenas a tu vida personal. Tendrás muchos recados que hacer y no te darás abasto. Momentos difíciles en las relaciones familiares, pero tu pareja te tiene alguna sorpresa agradable en casa. Recuerda bendecir y agradecer por iniciar una semana y mes más.