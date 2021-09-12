Horóscopo de hoy Tauro domingo 12 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida

Eres consciente de que mereces gozos y alegrías, pero eso vendrá más adelante, en este momento vivirás una etapa de negatividad pasajera.

Tauro en el amor

La Luna en el signo zodiacal de Sagitario, puede propiciar que tu amante o pareja te mienta, esto creará ambiente de desconfianza que costará cambiar.

Tauro en el trabajo

Te rechazarán el proyecto en el que trabajabas.