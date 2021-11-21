Horóscopo de hoy Tauro domingo 21 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tienes que hacer algo extravagante y loco con tu pareja.
Tauro en la vida
Este es un buen día para que recuerdes la belleza del universo. No te olvides de eso, pues dentro del vértigo cotidiano es común que pasemos por alto lo necesario por atender lo urgente.
Tauro en el amor
Evita lo rutinario con esa persona que amas.
Tauro en el trabajo
Debes plantearte la pertinencia de esa alianza que te han ofrecido con miras a crecer y expandirte.