Horóscopo de hoy Tauro domingo 21 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Este es un buen día para que recuerdes la belleza del universo. No te olvides de eso, pues dentro del vértigo cotidiano es común que pasemos por alto lo necesario por atender lo urgente.

Tauro en el amor

Evita lo rutinario con esa persona que amas.

Tauro en el trabajo

Debes plantearte la pertinencia de esa alianza que te han ofrecido con miras a crecer y expandirte.