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Horóscopo de hoy Tauro martes 12 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... El verdadero consejo es que esperes a que la otra persona dé el primer paso.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor

Los astros creen que debes valorar el gesto de independencia, pues, al fin y al cabo, te demuestra que en su vida hay mucho más que esta relación y eso te da pie a vivir también por cuenta tuya.

Es muy probable que, por cuestiones de trabajo o estudio, la persona que te gusta y tú deban compartir un viaje corto o una estadía en una situación que les deje fuera de sus espacios habituales y sin presencias que estorben el libre flujo del romance.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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