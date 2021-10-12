Horóscopo de hoy Tauro martes 12 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor

Los astros creen que debes valorar el gesto de independencia, pues, al fin y al cabo, te demuestra que en su vida hay mucho más que esta relación y eso te da pie a vivir también por cuenta tuya.

Es muy probable que, por cuestiones de trabajo o estudio, la persona que te gusta y tú deban compartir un viaje corto o una estadía en una situación que les deje fuera de sus espacios habituales y sin presencias que estorben el libre flujo del romance.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!