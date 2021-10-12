Horóscopo de hoy Tauro martes 12 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... El verdadero consejo es que esperes a que la otra persona dé el primer paso.
Horóscopo de hoy
Tauro en el amor
Los astros creen que debes valorar el gesto de independencia, pues, al fin y al cabo, te demuestra que en su vida hay mucho más que esta relación y eso te da pie a vivir también por cuenta tuya.
Es muy probable que, por cuestiones de trabajo o estudio, la persona que te gusta y tú deban compartir un viaje corto o una estadía en una situación que les deje fuera de sus espacios habituales y sin presencias que estorben el libre flujo del romance.