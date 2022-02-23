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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 23 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Dile adiós a la rutina.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida
Este es el momento preciso para intentar enderezar lo que no está bien, así como para arrancar un nuevo proyecto. Si quieres probar con algo distinto a lo que estás acostumbrado, hazlo sin temor a fracasar. El no ya lo tienes. Debes aprender a reconocer tus errores, a tratar con cariño a la gente y evitar mostrar una cara que en realidad no eres por el simple hecho de querer aparentar que todo está perfecto.

Tauro en la salud
Acércate al deporte, a realizar un poco de actividad física para quitarte la rutina y el estrés. Ve al cine o despeja tu mente con algo que a ti te guste.

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