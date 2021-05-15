Horóscopo de hoy Tauro sábado 15 de mayo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Ahora es un buen momento en donde puedes buscar quién te de amor. ¡No lo dejes a un lado!
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
En tu niñez y juventud la relación con tus padres pudo haber sido muy rígida, estructurada o distante, quizá ellos eran muy tradicionales y conservadores y tenían muchas exigencias hacia ti, tal vez no actuaron de un modo cariñoso.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tienes un buen balance entre tu ego y tus emociones, ya que tu equilibrio interior te llevará a actuar con tranquilidad y moderación, de esta manera lograrás las cosas que te propongas sin muchos problemas.