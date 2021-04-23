Horóscopo de hoy Tauro viernes 23 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Deberás estar muy alerta. pues hay una persona que transformará tus palabras para utilizarlas en tu contra.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Sé cauteloso con lo que escribas y lo que digas en redes sociales que estén muy a la vista, porque hay ciertos riesgos de que alguien aproveche tus palabras en tu contra.
No te metas en ningún problema ni en discusiones públicas que pudieran afectar a tu imagen profesional.
Si hoy cumples años ¡felicidades! Tendrás un año para que tus palabras sean súper valoradas.