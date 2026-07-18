Manicura: el verde menta llega para suplantar al amarillo mantequilla

El mundo de la manicura nos va ofreciendo constantemente nuevas tendencias que surgen como respuesta a los nuevos estilos. Uno de los colores que se impuso en la temporada fue el amarillo mantequilla, pero sorpresivamente ha sido reemplazado por el refrescante verde menta.

Las ‘mint green nails’ o ‘uñas verde menta’, son una propuesta que ha tomado mucha fuerza ya que todo el protagonismo se lo lleva justamente el color. Los salones de belleza han notado un increíble incremento en su elección.

¿Por qué el verde menta ha tomado protagonismo?

El verano se ha presentado por un resurgimiento de los colores suaves y tonos pastel. La tendencia se ha inclinado por dejar de lado la manicura cargada para darle paso a los tonos más sutiles, naturales y relajantes. Así es que las especialistas han manifestado que las mujeres se inclinan por el arte y los colores que son atemporales.

Así es que tenemos que mencionar que el verde menta se caracteriza por ser refrescante, limpio, juvenil y súper veraniego. Su popularidad ha crecido tanto que incluso ha llegado a suplantar a los rosas, blancos y amarillos pastel que han dominado las manicuras minimalistas durante la primera mitad del año.

Entre los diseños de uñas verde menta que más se utilizan es el simple donde solamente vas a utilizar el color sin agregar absolutamente nada más. Así podrás lucir una manicura simple y hermosa.

También puedes optar por la técnica jade que le dará a tus manos más elegancia y un toque realmente único. Las uñas francesas son otra gran opción por lo que puedes suplantar la clásica línea blanca por una verde menta.

Está en tu imaginación poder jugar con los diseños ya que puedes agregarle brillos, flores o lo que tu más desees. Este es un color muy hermosos que hará que tus manos luzcan frescas y hermosas.